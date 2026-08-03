SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Comet-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Comet-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 233,00 CHF. Bei einem Comet-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,429 Comet-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (326,40 CHF), wäre die Investition nun 140,09 CHF wert. Mit einer Performance von +40,09 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Comet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,53 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at