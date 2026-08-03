Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Comet-Performance im Blick
|
03.08.2026 10:03:45
SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Comet-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 233,00 CHF. Bei einem Comet-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,429 Comet-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (326,40 CHF), wäre die Investition nun 140,09 CHF wert. Mit einer Performance von +40,09 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Comet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,53 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
10:03
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.07.26
|A successful first half of 2026 sets the stage for the second half (EQS Group)
|
31.07.26
|Ein erfolgreiches H1 2026 schafft gute Voraussetzungen für H2 (EQS Group)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel: SPI steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.07.26
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comet-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Comet Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comet Holding AG
|367,00
|3,91%