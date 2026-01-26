Comet Aktie

Comet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

Lukrative Comet-Investition? 26.01.2026 10:04:21

SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Comet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Comet-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Comet-Aktie bei 205,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,488 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 140,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 287,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,20 Prozent.

Der Börsenwert von Comet belief sich jüngst auf 2,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

