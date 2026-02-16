SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Comet-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Comet-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 209,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,478 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 288,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,09 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,09 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Comet einen Börsenwert von 2,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at