Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Comet-Anlage im Blick
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06.04.2026 10:03:47
SPI-Wert Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Comet-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 190,80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,241 Comet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Comet-Aktie auf 254,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 332,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,23 Prozent vermehrt.
Comet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,97 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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