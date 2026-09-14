Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Rentables Comet-Investment?
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14.09.2026 10:03:41
SPI-Wert Comet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comet-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 14.09.2016 wurde die Comet-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Comet-Papier bei 85,05 CHF. Bei einem Comet-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,176 Comet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Comet-Papiers auf 343,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 403,53 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 303,53 Prozent vermehrt.
Comet wurde am Markt mit 2,66 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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