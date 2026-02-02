Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Rentabler Comet-Einstieg?
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Wert Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Comet-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,038 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 801,92 CHF, da sich der Wert eines Comet-Anteils am 30.01.2026 auf 299,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 380,19 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Comet eine Börsenbewertung in Höhe von 2,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
10:04
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Comet Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comet Holding AG
|317,50
|-2,91%