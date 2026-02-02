Comet Aktie

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

Rentabler Comet-Einstieg? 02.02.2026 10:04:30

SPI-Wert Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Comet-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,038 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 801,92 CHF, da sich der Wert eines Comet-Anteils am 30.01.2026 auf 299,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 380,19 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Comet eine Börsenbewertung in Höhe von 2,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

