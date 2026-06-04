Compagnie Financiere Tradition Aktie

Compagnie Financiere Tradition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

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Compagnie Financiere Tradition-Anlage im Blick 04.06.2026 10:04:00

SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Compagnie Financiere Tradition-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.06.2016 wurde die Compagnie Financiere Tradition-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,41 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,712 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Die gehaltenen Compagnie Financiere Tradition-Aktien wären am 03.06.2026 462,27 CHF wert, da der Schlussstand 270,00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 362,27 Prozent.

Compagnie Financiere Tradition wurde am Markt mit 2,06 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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