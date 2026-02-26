SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Compagnie Financiere Tradition-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Compagnie Financiere Tradition-Papier bei 106,93 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,352 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Aktie auf 267,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 496,94 CHF wert. Damit wäre die Investition um 149,69 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Compagnie Financiere Tradition eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at