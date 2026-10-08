SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Compagnie Financiere Tradition-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 116,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,862 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 211,21 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Anteils am 07.10.2026 auf 245,00 CHF belief. Mit einer Performance von +111,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Compagnie Financiere Tradition war somit zuletzt am Markt 1,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at