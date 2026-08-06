Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Lukrativer Compagnie Financiere Tradition-Einstieg?
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06.08.2026 10:03:55
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Compagnie Financiere Tradition-Anteile bei 236,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,424 Compagnie Financiere Tradition-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,34 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Anteils am 05.08.2026 auf 284,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,34 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 2,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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