SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Compagnie Financiere Tradition-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 195,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 51,151 Compagnie Financiere Tradition-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 294,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 038,36 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 15 038,36 CHF, was einer positiven Performance von 50,38 Prozent entspricht.

Compagnie Financiere Tradition markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at