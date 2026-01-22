Compagnie Financiere Tradition Aktie

Compagnie Financiere Tradition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Compagnie Financiere Tradition-Anlage? 22.01.2026 10:03:51

SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Compagnie Financiere Tradition-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 195,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 51,151 Compagnie Financiere Tradition-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 294,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 038,36 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 15 038,36 CHF, was einer positiven Performance von 50,38 Prozent entspricht.

Compagnie Financiere Tradition markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Compagnie Financiere Tradition S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Compagnie Financiere Tradition S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Compagnie Financiere Tradition S.A. 314,00 -2,48% Compagnie Financiere Tradition S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen