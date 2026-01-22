Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Lukrative Compagnie Financiere Tradition-Anlage?
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Compagnie Financiere Tradition-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 195,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 51,151 Compagnie Financiere Tradition-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 294,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 038,36 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 15 038,36 CHF, was einer positiven Performance von 50,38 Prozent entspricht.
Compagnie Financiere Tradition markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compagnie Financiere Tradition S.A.
Analysen zu Compagnie Financiere Tradition S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compagnie Financiere Tradition S.A.
|314,00
|-2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.