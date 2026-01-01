Compagnie Financiere Tradition Aktie

Compagnie Financiere Tradition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

Frühe Anlage 01.01.2026 10:03:37

SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Compagnie Financiere Tradition-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Compagnie Financiere Tradition-Anteile bei 103,47 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,651 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (287,00 CHF), wäre die Investition nun 27 738,76 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 177,39 Prozent angewachsen.

Alle Compagnie Financiere Tradition-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

