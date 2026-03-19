Compagnie Financiere Tradition Aktie

Compagnie Financiere Tradition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Compagnie Financiere Tradition-Investition? 19.03.2026 10:04:12

SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Compagnie Financiere Tradition-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Aktie betrug an diesem Tag 196,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,102 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 277,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 413,27 CHF wert. Mit einer Performance von +41,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Compagnie Financiere Tradition wurde am Markt mit 2,13 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Compagnie Financiere Tradition S.A.

mehr Nachrichten