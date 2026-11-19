Wer vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Compagnie Financiere Tradition-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 71,28 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,403 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 350,72 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Papiers am 18.11.2026 auf 250,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 250,72 Prozent.

Compagnie Financiere Tradition war somit zuletzt am Markt 1,92 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at