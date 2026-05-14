SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compagnie Financiere Tradition-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Compagnie Financiere Tradition-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Compagnie Financiere Tradition-Aktie an diesem Tag 222,00 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,450 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 130,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 289,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,41 Prozent angezogen.

Insgesamt war Compagnie Financiere Tradition zuletzt 2,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at