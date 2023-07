SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Compagnie Financiere Tradition abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Compagnie Financiere Tradition-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Compagnie Financiere Tradition-Anteile bei 101,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investierten, hätten nun 0,984 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.07.2023 auf 119,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,62 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 17,62 Prozent vermehrt.

Compagnie Financiere Tradition erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 890,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at