Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Lohnendes Compagnie Financiere Tradition-Investment?
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13.08.2026 10:03:44
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 118,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,475 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 268,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 275,42 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 127,54 Prozent angewachsen.
Compagnie Financiere Tradition wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,02 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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