SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Compagnie Financiere Tradition-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Compagnie Financiere Tradition-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 107,92 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 9,267 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 292,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 705,82 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 170,58 Prozent.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 2,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at