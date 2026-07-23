SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Compagnie Financiere Tradition-Papier statt. Zum Handelsende standen Compagnie Financiere Tradition-Anteile an diesem Tag bei 110,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,023 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 797,03 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Anteils am 22.07.2026 auf 310,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 797,03 CHF, was einer positiven Performance von 179,70 Prozent entspricht.

Compagnie Financiere Tradition erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at