Compagnie Financiere Tradition Aktie

Compagnie Financiere Tradition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

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Lohnende Compagnie Financiere Tradition-Investition? 17.09.2026 10:03:26

SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Compagnie Financiere Tradition-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.09.2021 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Compagnie Financiere Tradition-Papiers betrug an diesem Tag 107,88 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,927 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 235,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 254,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 135,92 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich jüngst auf 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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