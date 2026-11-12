Compagnie Financiere Tradition Aktie

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WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

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Frühe Anlage 12.11.2026 10:03:23

SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Compagnie Financiere Tradition-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Compagnie Financiere Tradition-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 106,89 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 93,553 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Compagnie Financiere Tradition-Papiers auf 251,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 528,58 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +135,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Compagnie Financiere Tradition eine Börsenbewertung in Höhe von 1,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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