SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie Anlegern gebracht.

Am 15.01.2016 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Compagnie Financiere Tradition-Anteile an diesem Tag 56,49 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,702 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 299,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 292,85 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 5 292,85 CHF entspricht einer Performance von +429,29 Prozent.

Am Markt war Compagnie Financiere Tradition jüngst 2,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at