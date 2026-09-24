Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Investmentbeispiel
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24.09.2026 10:03:25
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 24.09.2016 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Compagnie Financiere Tradition-Papier 68,61 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert, befänden sich nun 14,575 Compagnie Financiere Tradition-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 255,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 716,70 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 3 716,70 CHF entspricht einer Performance von +271,67 Prozent.
Alle Compagnie Financiere Tradition-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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