SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Compagnie Financiere Tradition gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Compagnie Financiere Tradition-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 114,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hat, hat nun 8,772 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 243,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 131,58 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 131,58 CHF, was einer positiven Performance von 113,16 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich jüngst auf 1,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at