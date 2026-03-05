Compagnie Financiere Tradition Aktie

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

Lohnende Compagnie Financiere Tradition-Investition? 05.03.2026 10:03:31

SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Compagnie Financiere Tradition-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Compagnie Financiere Tradition-Aktie bei 108,89 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, hätte er nun 91,838 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 530,92 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Papiers am 04.03.2026 auf 278,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 155,31 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Compagnie Financiere Tradition betrug jüngst 2,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

