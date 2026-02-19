SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Compagnie Financiere Tradition-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 197,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,508 Compagnie Financiere Tradition-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.02.2026 138,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 273,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 38,58 Prozent gleich.

Compagnie Financiere Tradition wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,04 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at