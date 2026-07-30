Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Frühe Anlage
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30.07.2026 10:03:24
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Compagnie Financiere Tradition-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 61,26 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, hätte er nun 163,243 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Aktie auf 302,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49 381,06 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 393,81 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Compagnie Financiere Tradition eine Börsenbewertung in Höhe von 2,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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