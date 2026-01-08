SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Compagnie Financiere Tradition gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Compagnie Financiere Tradition-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 108,40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,922 Compagnie Financiere Tradition-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 287,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 264,76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 164,76 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at