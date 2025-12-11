COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Frühe Investition
|
11.12.2025 10:03:31
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der COSMO Pharmaceuticals-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 62,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 15,924 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 547,77 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 10.12.2025 auf 97,20 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 547,77 CHF entspricht einer Performance von +54,78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für COSMO Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 1,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
