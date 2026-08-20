COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Langfristige Investition
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die COSMO Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 43,30 CHF. Bei einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,309 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 58,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,41 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 134,41 CHF entspricht einer Performance von +34,41 Prozent.
Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 978,14 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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