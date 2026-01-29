SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen COSMO Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 15,314 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des COSMO Pharmaceuticals-Papiers auf 115,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 764,17 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,42 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für COSMO Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 1,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at