COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Lohnendes COSMO Pharmaceuticals-Investment?
|
25.12.2025 10:03:26
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit dem COSMO Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 162,30 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in COSMO Pharmaceuticals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,616 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 105,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 64,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,18 Prozent verringert.
Der Marktwert von COSMO Pharmaceuticals betrug jüngst 1,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.12.25
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.12.25
|SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|110,00
|0,92%