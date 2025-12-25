COSMO Pharmaceuticals Aktie

Lohnendes COSMO Pharmaceuticals-Investment? 25.12.2025 10:03:26

SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren COSMO Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit dem COSMO Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 162,30 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in COSMO Pharmaceuticals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,616 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 105,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 64,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,18 Prozent verringert.

Der Marktwert von COSMO Pharmaceuticals betrug jüngst 1,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

