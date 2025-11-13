SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen COSMO Pharmaceuticals-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades COSMO Pharmaceuticals-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die COSMO Pharmaceuticals-Aktie 59,90 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,669 COSMO Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2025 auf 65,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,68 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9,68 Prozent.

COSMO Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at