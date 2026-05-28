SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Die COSMO Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die COSMO Pharmaceuticals-Aktie bei 50,10 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,996 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Aktie auf 80,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,48 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 60,48 Prozent.

Zuletzt verbuchte COSMO Pharmaceuticals einen Börsenwert von 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at