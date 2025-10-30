SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 30.10.2015 wurde die COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 151,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,583 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 67,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 442,40 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 55,76 Prozent vermindert.

Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 1,07 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at