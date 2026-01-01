COSMO Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

COSMO Pharmaceuticals-Performance 01.01.2026 10:03:37

SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 63,70 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,570 COSMO Pharmaceuticals-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 165,15 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 30.12.2025 auf 105,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,15 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

