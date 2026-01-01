COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|COSMO Pharmaceuticals-Performance
|
01.01.2026 10:03:37
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 63,70 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,570 COSMO Pharmaceuticals-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 165,15 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 30.12.2025 auf 105,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,15 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|113,00
|0,00%