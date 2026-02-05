SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades COSMO Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 67,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 148,368 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.02.2026 18 189,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 122,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,90 Prozent angewachsen.

COSMO Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at