SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.03.2021 wurde die COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 11,876 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 115,20 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 11.03.2026 auf 93,90 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,52 Prozent gesteigert.

COSMO Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at