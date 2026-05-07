SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die COSMO Pharmaceuticals-Aktie bei 88,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in COSMO Pharmaceuticals-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,130 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.05.2026 auf 76,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,67 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,33 Prozent eingebüßt.

Am Markt war COSMO Pharmaceuticals jüngst 1,24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at