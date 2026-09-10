COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Langfristige Performance
|
10.09.2026 10:03:55
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,10 CHF. Bei einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,490 COSMO Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 53,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,97 Prozent verringert.
COSMO Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 958,12 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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