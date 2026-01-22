SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades COSMO Pharmaceuticals-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 145,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,689 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 113,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 78,15 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at