COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|COSMO Pharmaceuticals-Performance
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades COSMO Pharmaceuticals-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 145,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,689 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 113,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 78,15 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,85 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|126,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.