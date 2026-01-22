COSMO Pharmaceuticals Aktie

COSMO Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
COSMO Pharmaceuticals-Performance 22.01.2026 10:03:51

SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades COSMO Pharmaceuticals-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 145,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,689 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 113,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 78,15 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

COSMO Pharmaceuticals N.V. 126,00 0,00% COSMO Pharmaceuticals N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen