SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 14.05.2016 wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 165,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,061 COSMO Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Papiere wären am 13.05.2026 449,70 CHF wert, da der Schlussstand 74,20 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 55,03 Prozent.

COSMO Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 1,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at