CPH Group Aktie

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WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714

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Rentables CPH Group-Investment? 01.09.2026 10:03:56

SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPH Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren CPH Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CPH Group-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,66 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,615 CPH Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 213,28 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 31.08.2026 auf 59,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,28 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte CPH Group einen Börsenwert von 351,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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