CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|CPH Group-Investition im Blick
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07.07.2026 10:03:50
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden CPH Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das CPH Group-Papier bei 22,42 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,608 CPH Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 560,50 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 06.07.2026 auf 57,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 156,05 Prozent.
Der CPH Group-Wert an der Börse wurde auf 344,38 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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