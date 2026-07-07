SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CPH Group-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden CPH Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das CPH Group-Papier bei 22,42 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,608 CPH Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 560,50 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 06.07.2026 auf 57,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 156,05 Prozent.

Der CPH Group-Wert an der Börse wurde auf 344,38 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at