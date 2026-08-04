SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CPH Group-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das CPH Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,67 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 348,815 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 20 231,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 58,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 102,31 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von CPH Group belief sich zuletzt auf 347,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at