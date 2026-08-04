CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Frühe Investition
|
04.08.2026 10:03:42
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das CPH Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,67 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 348,815 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 20 231,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 58,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 102,31 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von CPH Group belief sich zuletzt auf 347,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CPH Group
Analysen zu CPH Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CPH Group
|58,20
|0,34%