SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CPH Group-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das CPH Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,12 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 207,793 CPH Group-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 13 257,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,57 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für CPH Group eine Börsenbewertung in Höhe von 382,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at