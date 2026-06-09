SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CPH Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CPH Group gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das CPH Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die CPH Group-Aktie an diesem Tag bei 22,56 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,432 CPH Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 259,74 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 08.06.2026 auf 58,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +159,74 Prozent.

CPH Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 346,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at