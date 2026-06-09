CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Frühe Investition
|
09.06.2026 10:04:08
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CPH Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das CPH Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die CPH Group-Aktie an diesem Tag bei 22,56 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,432 CPH Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 259,74 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 08.06.2026 auf 58,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +159,74 Prozent.
CPH Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 346,55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CPH Group
Analysen zu CPH Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!