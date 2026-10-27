CPH Group Aktie

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WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714

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CPH Group-Performance 27.10.2026 10:03:29

SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CPH Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CPH Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CPH Group-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das CPH Group-Papier bei 28,92 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 345,782 CPH Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 57,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 847,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,48 Prozent vermehrt.

CPH Group war somit zuletzt am Markt 344,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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