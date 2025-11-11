SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CPH Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CPH Group-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die CPH Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die CPH Group-Aktie an diesem Tag bei 52,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,119 CPH Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 1 288,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,86 Prozent gesteigert.

Alle CPH Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 405,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at