CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Performance im Blick
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CPH Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die CPH Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die CPH Group-Aktie an diesem Tag bei 52,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,119 CPH Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 1 288,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,86 Prozent gesteigert.
Alle CPH Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 405,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!