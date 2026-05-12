SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPH Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CPH Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des CPH Group-Papiers betrug an diesem Tag 22,53 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 443,946 CPH Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen CPH Group-Aktien wären am 11.05.2026 26 547,97 CHF wert, da der Schlussstand 59,80 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 165,48 Prozent gestiegen.

Der CPH Group-Wert an der Börse wurde auf 358,55 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at