CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Profitable CPH Group-Investition?
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12.05.2026 10:04:15
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPH Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des CPH Group-Papiers betrug an diesem Tag 22,53 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 443,946 CPH Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen CPH Group-Aktien wären am 11.05.2026 26 547,97 CHF wert, da der Schlussstand 59,80 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 165,48 Prozent gestiegen.
Der CPH Group-Wert an der Börse wurde auf 358,55 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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